Genk: Genk maakt zich klaar voor gratis stadsfestival Genk on Stage (21 juni 2017)

In Genk is de laatste rechte lijn richting Genk on Stage ingezet. Het gratis stadsfestival ontvangt internationale artiesten zoals Gogol Bordello (US) en Marky Ramone's Blitzkrieg (US), maar ook nationaal talent, waaronder Milow, Stan Van Samang, Meuris XL, SX en School is Cool. In totaal zullen meer dan 100 artiesten op de Genkse podia staan. Nieuw dit jaar zijn de herbruikbare GOS-bekers en een uitbreiding van zes naar acht podia. Genk on stage vindt dit weekend plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni.



Met meer dan 100 artiesten uit binnen- en buitenland heeft Genk on stage ook dit jaar een knappe affiche.



Programma:



VRIJDAG 23/06: Gogol Bordello (US), Marky Ramone's Blitzkrieg (US), The Sore Losers, Dr Lektroluv (Elektrik World Classics), Faisal, Meskens in Motown, André Brasseur, dj Pat Krimson, Mensch, Erger Je Niet!, Tyler Bryant & The Shakedown, Forza Racing Soundsystem, Al & Mary, Blue Velvet, AdelicFunk (NL), Avilo, Interstate 74, Niga, Uruk High, Maverick, Pino Guarraci & Jos Vanhengel, Jacques du Disco, Vancos



ZATERDAG 24/06: Arno, Het Zesde Metaal, School is Cool, Tout Va Bien, Meuris XL, Kapitan Korsakov, Roméo Elvis x Le Motel, De Geest, The Whatevers, The Excitements (SP), Michael Schack, Jules X, Jacle Bow, Zwangere Guy, dj Lennert Wolfs, DVKES, Winterland '76: a Tribute to the Band, Wooly Mammoths, The Hourglass Instinct, Polly et Les Quatre Snaar, Elysian, Borderline Breakdown Band, Koyle, Tom & Tal, Vintage Code, Polyte, Lennow, Mike Raverz, Royal Badness, Avilo, Definitely Maybe, Liënto, Ruin The Vibe, Niels Maggen, dj BadiaOfficial, Bass Maniac, Black Cat Biscuit, Generale Klankmaatschappij, Pelican Bay, Mambele



ZONDAG 25/06: Milow, Stan Van Samang, Buscemi, SX, Cleymans & Van Geel, Van Echelpoel, Kids on stage presents Baba Yega, Ketnet-musical: Unidamu & Jorn, dj Ward, Bai Kamara Jr. (SL), Tamino, Safi, Pepe, M&T feat. MC Mota, RTTN feat. MC Seko, Yass, Among The Saints, Jake Walker, God Save The Kinks, Lattiiiswagger, Laylow, Trust, Chaz & Djalu, Wietse, Mental Circus, Mr Phonky, Muze, Ibe, OZ Cypher, Marco Cirone Quartet plays The Police & Sting, AdelicFunk (NL), Slenteraar, C

