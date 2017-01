Zutendaal: School De Wonder-wijzer bespaart fors op energiefactuur (31 januari 2017)

Ervaringsgerichte basisschool De Wonder-wijzer uit Zutendaal heeft met steun van de provincie en de energiecoöperatie Bronsgroen twee projecten opgestart die zullen zorgen voor een spectaculaire daling van het energieverbruik.



Bruno Vanhees, coördinator van De Wonder-wijzer: "Onze elektriciteitsfactuur bestaat voor een groot deel uit verlichtingskosten. We hebben nog klassieke TL-lampen in onze lokalen hangen. Die gaan we nu vervangen door LED-lampen, die zorgen voor een besparing van 50% op ons verbruik. We zitten hier ook met een ingewikkelde dakstructuur, waardoor we de beslissing om zonnepanelen te installeren maar bleven uitstellen. De energiedeskundigen van Bronsgroen hebben, met steun van de provincie, een haalbaarheidsstudie gemaakt, die ons overtuigd heeft om snel te investeren in PV. De coöperatie heeft ons uitstekend advies gegeven bij het verdere proces van de selectie van de installateur tot en met de plaatsing. Momenteel genieten we al volop van onze eerste groene energie, iets dat absoluut in de visie van de school past."



Bart Vanderlee van Bronsgroen: "Hierdoor wekt de school nu zelf groene stroom op, waardoor ze ook verder klimaatneutraal wordt. Via ons educatief pakket kunnen de leerlingen nu ook in de klas ervaren hoe een zonnepaneel werkt. Die bewustwording vinden wij belangrijk."



Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove: “Wij hopen dat dankzij deze voorbeeldschool meer Limburgse scholen de stap gaan zetten om hun gebouwen energiezuiniger te maken of zonnepanelen te plaatsen. Zo dragen de scholen ook bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. In het kader van Limburg Klimaatneutraal is het bovendien ook voor ons van belang dat kinderen in de scholen zeer jong vertrouwd geraken met thema’s als milieu, natuur, duurzaamheid."

Bekijk alle artikels uit Zutendaal