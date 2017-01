Zutendaal: Feest van de Vurige Hoop (4 januari 2017)

Het nieuwe jaar wordt in Zutendaal ook in 2017 feestelijk ingezet tijdens het Feest van de Vurige Hoop. Dit jaar is het Vijverplein opnieuw de locatie voor dit gezellige evenement. Naast vurig spektakel mag je je verwachten aan muziek, gezellige kerstkraampjes, animatie en tonnen sfeer.



Programma

17.30 uur: Start evenement

18.00 uur: Optreden liveband 'Jeuk'

19.30 uur: Dansoptreden 'Dance Express'

19.45 uur: Toespraak burgemeester

20.00 uur: Vuuract Theater Sprankel

20.15 uur: Vuurwerkshow

20.30 uur: Optreden van coverband 'Fons die van ons'

23.30 uur: Einde (je kan verder feesten in jeugdhuis De Kaller)

Bekijk alle artikels uit Zutendaal