Zoekertjes: Zoekertje plaatsen = gratis! (1 juli 2017)

Vanaf nu kan je ook zoekertjes plaatsen op Limburgnieuws.be. Een zoekertje kan je eenvoudig sturen naar ons mailadres. Geef bij je zoekertje een korte beschrijving en vergeet niet te vermelden hoe geïnteresseerden je kunnen bereiken: mailadres en/of telefoonnummer. Een zoekertje (particulier) plaatsen is gratis. Als je zoekertje verkocht is, stuur dan even een mail.Zelf te kiezen en altijd vermelden: (openbaar)-Titel zoekertje-Tekst (nuttige info)-Prijs-Contact (mailadres/telefoon)-Voeg 1 of 2 duidelijke foto's toe.Belangrijk:Communiceer duidelijk en eerlijk.Niet openbaar: Stuur bij je zoekertje ook altijd je naam en adres. (Deze gegevens verschijnen niet in het zoekertje).Mailadres in het zoekertje (contact) moet overeenstemmen met mailadres van afzender.Limburgnieuws.be heeft het recht om zoekertjes niet te plaatsen en/of te verwijderen, zonder waarschuwing.