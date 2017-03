Voeren: Internationale drugsactie werpt opnieuw vruchten af (27 maart 2017)

Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 23 maart 2017 tot zondag 26 maart 2017 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. 141 van de 1 313 gecontroleerde mensen bleken in het bezit van drugs. 20 mensen werden gerechtelijk aangehouden en 14 voertuigen werden in beslag genomen. In totaal namen 240 politieambtenaren deel aan de controleacties.



Uitgebreide resultaten België:



aantal gecontroleerde personen: 1 313

aantal gecontroleerde voertuigen: 737

aantal gecontroleerde treinen: 49

aantal in beslag genomen voertuigen: 14

aantal personen in bezit van drugs: 113

aantal personen onder invloed: 12

aantal gerechtelijke aanhoudingen: 20





Inbeslagnames:



Hasjiesj: 318,74 g

Marihuana: 1 353,18 g

Cannabis zaden: 192 stuks

Cannabis planten: 350 stuks

Joints: 32 stuks

Heroïne: 3 g

Cocaïne: 27,7 g

Amfetamines: 115,6 g

XTC: 171 stuks

Paddenstoelen: 86 g

Spacecake: 70 g

Wapens: 9

Geld: 790 euro





In de regio van Bilzen werden 350 cannabisplanten in beslag genomen. De plantjes zaten in een voertuig met Belgische nummerplaat bestuurd door een persoon uit Antwerpen. Net zoals de passagier van Duitse nationaliteit verklaarde de bestuurder dat hij niet wist dat hij cannabisplanten vervoerde. Beide personen werden aangehouden en het voertuig werd in beslag genomen. Het verder onderzoek wordt gevoerd door de recherche van de lokale politie van Voeren.

