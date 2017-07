Tongeren: 45 miljoen euro voor nieuwe waterproductiecentra in Limburg (6 juli 2017)

Zuid-Limburg beschikt over bijzonder hard water dat voor problemen zorgt bij de distributie en thuis bij de consument. Op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid An Christiaens (CD&V) laat minister Joke Schauvliege weten dat er 5 nieuwe wateronthardingsinstallaties komen in de regio. Die komen er in Tongeren, Kortessem, Nieuwerkerken, Waltwilder (Bilzen), en Borgloon. Hiervoor trekt De Watergroep 45 miljoen euro uit.



An Christiaens: "Inwoners van Zuid-Limburg worden vaak geconfronteerd met problemen bij de waterdistributie. Door de hardheid van het water raakt het netwerk regelmatig verstopt en ook bij particuliere gebruikers zorgt de hardheid voor schade. De nieuwe onthardingsinstallaties zijn dringend nodig, dus het is goed dat De Watergroep investeert Zuid-Limburg. In 2020 stroomt het eerste ontharde water van de nieuwe installaties door de kraan. De ontharding en ook de kosten worden dan gecentraliseerd, en dat is de enige correcte oplossing voor onze regio en haar inwoners."



De eerste nieuwe onthardingsinstallatie zal operationeel zijn in 2020. Het gaat om het bestaande waterproductiecentrum in Bilzen, dat volledig vervangen wordt door een nieuwe installatie inclusief centrale ontharding. De werken gaan in principe eind 2017 van start en in 2020 treedt de installatie in dienst.



In Tongeren zal de indienstneming voor het voorjaar van 2021 zijn. Er zal onthard drinkwater worden geproduceerd uit een nieuwe grondwaterwinning. De bestaande installaties zijn er verouderd en worden uit dienst genomen. De onderhandelingen voor de aankoop van terreinen zijn aan de gang en na de nodige vergunningen staan de werken gepland voor medio 2018.



De infrastructuur in Kortessem en Borgloon wordt volledig nieuw gebouwd en zal respectievelijk in 2021 en 2022 in dienst treden. In het bestaande waterproductiecentrum van Nieuwerkerken wordt een onthardingseenheid bijgebouwd. De voorbereiding en vergunningsaanvragen voor de wateproductiecentra zijn op dit moment aan de gang en de verwachte indienstneming is voorzien voor het voorjaar van 2023.





Voor de realisatie van deze 5 nieuwe waterproductiecentra wordt een budget van 45 miljoen euro gereserveerd. Hiermee worden de terreinen aangekocht, de nieuwe putten geboord, alle installaties gebouwd en uitgerust en de nodige verbindingsleidingen aangelegd.

