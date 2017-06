Tongeren: Mulkenhal is open (29 juni 2017)

De Mulkenhal op Plinius heeft zijn deuren geopend. De voormalige tennishal transformeerde naar een gloednieuw complex dat the place to be zal worden voor kinderen, jongeren en iedereen die zich jong voelt. Het gebouw biedt ruimte en onderdak aan de buitenschoolse Kinderopvang Kinderparadijs, speelpleinwerking 't Ravottekot en Hal P, het nieuwe Tongerse jongerencentrum.



Het afgelopen jaar werd er hard gewerkt om de oude tennishal om te bouwen tot een hedendaags en modern complex voor 3 diensten die specifiek aan jeugdwerking doen. De Mulkenhal werd in 2006 door NV Plinius gekocht. Deze NV exploiteert vandaag nog steeds de hal en stelt ze voor 15 jaar ter beschikking aan de stad via een onroerende lease. Op 16 juni nam het Kinderparadijs al haar intrek in de Mulkenhal. Begin juli zal ook de speelpleinwerking haar zomerkampen hier organiseren. Het Jongerencentrum met fuifzaal en repetitielokaal volgen later deze zomer.



Een van de twee polyvalente ruimtes is volledig ingericht als fuifzaal van 310 vierkante meter. Hier kunnen tot 300 bezoekers terecht. Tussen de Mulkenhal en de vijver ligt het repetitielokaal. Lokale bands kunnen deze ruimte huren via de Jeugddienst.

