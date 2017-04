Tongeren: Aanleg aansluiting nieuwe afrit E313 Tongeren (29 april 2017)

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf 2 mei op de E313 richting Luik, ter hoogte van complex 32 Tongeren, de aansluiting maken naar de toekomstige afrit voor het verkeer komende van Hasselt en het wegdek lokaal renoveren. Deze werken kaderen binnen de herinrichting van het op- en afrittencomplex en de omliggende zone.



Vanaf dinsdagavond 2 mei tot en met zaterdagochtend 6 mei zal de aannemer werken op de pechstrook van de E313 richting Luik. De werkzaamheden vinden telkens plaats tussen 18 uur en 7 uur. Gedurende de werken blijft altijd één rijvak beschikbaar. Overdag zullen beide rijstroken open zijn voor het verkeer.



Zaterdag 6 mei om 16 uur start vervolgens de heraanleg van de linkerrijstrook. Deze werken zouden ten laatste zondagochtend klaar moeten zijn. Het verkeer kan in deze periode over de rechterrijstrook blijven rijden.



De nieuwe afrit zal aansluiten op de rotonde die het agentschap recent heeft aangelegd. Door middel van een fietstunnel zullen zachte weggebruikers dan veilig de afrit kunnen kruisen. De aannemer is momenteel bezig met de afwerking van de tunnel. Zodra deze klaar is, zal het agentschap beiden openstellen voor het verkeer. Volgens de huidige planning zal dit eind mei zijn.

