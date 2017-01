Tongeren: An Christiaens: 'Hoopvolle start van Cultuurplan Limburg' (13 januari 2017)

Op 12 januari 2017 besliste minister Sven Gatz principieel over de aanvragen voor de eerste ronde 2017 van de projectsubsidies in het Kunstendecreet.



Enkele Limburgse organisaties, die bij vorige subsidierondes uit de boot vielen, krijgen nu een kans. Zo ontvangt Muziekodroom, wiens dossier bij de werkingssubsidies werd afgewezen, nu 456.000 euro. Het totaalbedrag voor Limburgse kunstenaars en organisaties overstijgt 20% van het totaalbedrag, een contrast met de nog geen 3% die Limburg bij de werkingssubsidies toegewezen kreeg.



Er komt bovendien een cultuurplan Limburg, waarbij de sector, lokale besturen en de provincie een plan uitwerken om het cultuurlandschap in de provincie te versterken.



"CD&V Limburg pleitte eerder al voor een rechtvaardigere provinciale verdeling van de cultuursubsidies en voor coaching van de Limburgse cultuursector", zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens.



“Na de kaalslag bij de werkingssubsidies is dit een positief signaal van Vlaanderen naar onze cultuursector. Ik hoop dat het hiermee aangeeft Limburg structureel te willen ondersteunen want het mag geen eenmalige impuls blijven. Organisaties en kunstenaars krijgen nu de zuurstof die ze nodig hebben om hun werk voort te zetten en te groeien. Het is een hoopvolle start van het Cultuurplan Limburg. We pleiten ervoor dat dat groeitraject voor de Limburgse cultuursector begeleidt wordt, zodat er een versterkt cultuurlandschap komt dat er bij volgende subsidies staat met meer en nog sterke dossiers.”



Voor de eerste ronde werden er in totaal 295 dossiers ingediend. Uiteindelijk evalueerden de beoordelingscommissies 287 aanvragen. 15 daarvan zijn organisaties die uitstroomden bij de werkingssubsidies vanaf 2017. Voor deze 287 dossiers werd een bedrag gevraagd van in totaal 13.015.047 euro. 113 initiatieven werden gunstig beoordeeld en ontvangen subsidies voor een totaalbedrag van 3.958.800 euro. Ook de stad Tongeren mag rekenen op een projectsubsidie. Voor de cultuurzomer wordt 200.000 euro uitgetrokken.



An Christiaens: "We zijn pas de tiende grootste gemeente van Limburg, maar wat betreft cultuur kunnen we mee met de top. De stad organiseert heel wat evenementen, met de cultuurzomer als zwaartepunt. Met het festival Tijd voor Tongeren zetten we ons sterk op de culturele kaart. De stimulans van Vlaanderen is een erkenning voor Tongeren als cultuurstad."

