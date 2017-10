Sint-Truiden: Bottenwandeling in natuurreservaten Overbroek en Egoven (16 oktober 2017)

Sint-Truiden is een bewegwijzerde wandelroute rijker. De bottenwandeling gidst bezoekers via twee routes door de natuurreservaten van Overbroek en Egoven. Aan het Natuurhuis Haspengouw gaven de eerste wandelaars samen met het stadsbestuur de aftrap van de eerste begeleide tocht. Een ervaren gids loodste de bezoekers meteen langs de mooiste plekjes op het parcours.Toerisme Sint-Truiden stippelde samen met Natuurhuis Haspengouw een gloednieuwe wandeltocht uit. Die strekt zich uit over de prachtige reservaten van Overbroek en Egoven. In dit groene weiland kunnen dagjestoeristen op verkenning gaan tussen de statige populieren en kronkelende beekjes.