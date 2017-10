Sint-Truiden: Nieuwe in- en uitrit voor Veemarktparking (16 oktober 2017)

Vanaf dinsdag 17 oktober komt er een aparte in- en uitrit voor het verkeer op de Veemarkt. Die bevinden zich in de Sint-Jansstraat. Via de Speelhoflaan met de wagen in- en uitrijden zal niet meer kunnen. Deze nieuwe regeling leidt tot minder hinder en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.



De Veemarkt is de grootste gratis langparkeerzone op wandelafstand van het centrum. Op het terrein is er ruimte voor meer dan 500 wagens. Vooral in het weekend en bij evenementen brengt dat heel wat aan- en afrijdend verkeer op de been. Dat verloopt momenteel niet altijd even vlot.

