Limburgnieuws.be

Sint-Truiden: N-VA wil Sint-Truidense gezinnen met lage werkintensiteit activeren. (21 september 2017)

Vlaams parlementslid en N-VA-fractieleider Jelle Engelbosch roept het Truiense stadsbestuur op om een project in te dienen bij Minister Homans rond de begeleiding van gezinnen met een lage werkintensiteit. "Als er vanuit de Vlaamse overheid middelen beschikbaar zijn, moeten we deze naar Sint-Truiden halen", zegt Engelbosch.



Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) wil kwetsbare gezinnen stimuleren en aan het werk krijgen om weer zelfredzaam te worden.



OCMW-raadslid Nina Kvikvinia (N-VA) legt uit hoe dat concreet moet gebeuren: "Het doel van het project is in eerste instantie om op een actieve manier contact te leggen met gezinnen waarvan de ouders beroepsmatig weinig tot niet actief zijn. Dit kan men doen door bijvoorbeeld spontane huisbezoeken, het inschakelen van brugfiguren of door de aanwezigheid van dienstverleners op informele ontmoetingsplaatsen. Het is vooral van belang om deze kwetsbare doelgroep op te zoeken en daarbij acties te ondernemen die zowel de kansen op meer werk voor de ouders verhogen als de ontwikkelingskansen van de kinderen vergroten."



Het is belangrijk dat hiervoor wordt samengewerkt met lokale organisaties die de doelgroep van gezinnen met kinderen in armoede al bereikt.



Engelbosch: "Het stadsbestuur doet op vlak van kinderarmoede al heel wat inspanningen. Er is op geregelde basis overleg met scholen en het beleid tegen kinderarmoede werpt vruchten af. Maar uiteraard is er altijd ruimte om de focus te verbreden zoals naar de arbeidsactivering van de ouders."



Het OCMW van Sint-Truiden bevestigde de projectoproep volgende week te bestuderen. De stad kan, mits een goed project, een subsidie krijgen tot 60 000 euro. Het dossier moet ingediend worden voor 22 oktober.

Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden