Sint-Truiden: Brand kasteel Rochendaal onder controle (14 september 2017)

De brand in het kasteel van Rochendaal in Bevingen is onder controle. De Brandweerzone Zuid-West-Limburg blijft wel ter plaatse om de situatie op te volgen. Defensie, die eigenaar is van het gebouw, heeft ter plaatse inspecties uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen zichtbare aanwijzingen zijn van schadelijke stoffen die zijn vrijgekomen. Voor alle zekerheid worden de resultaten nu naar het labo gestuurd. Die geven morgen definitief uitsluitsel. De veiligheidsperimeter blijft van kracht.

