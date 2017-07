Sint-Truiden: Ketnet Zomertour op zondag 30 juli in Sint-Truiden (28 juli 2017)

Na succesvolle passages in Mol, Sint-Niklaas en Wenduine, strijkt de Ketnet Zomertour op zondag 30 juli neer op de Truiense Grote Markt. Om 14u start een spetterende namiddag boordevol verrassende activiteiten.Kinderen kunnen er op de foto met de Ketnet-artiesten, meedoen aan coole spelletjes en genieten van een leuke show met hun favoriete tv-gezichten. De cast van Ketnet Musical, De KetnetBand, De regel van 3S, Ghost Rockers, Helden, Kaatje, Sander en Sarah maken er een fantastische dag van.De jeugdige bezoekers kunnen er zelfs een rolletje veroveren in de volgende editie van de Ketnet Musical. Tijdens de Zomertour gebeuren de preselecties en ook in Sint-Truiden krijgen de jonge festivalgangers de kans om de juryleden van hun acteertalent te overtuigen."Zondag verwachten we 7.000 bezoekers uit de hele regio op onze Grote Markt. Op het kinderparadijs zullen zij ongetwijfeld een onvergetelijke namiddag beleven", zegt schepen Hilde Vautmans.Aan de ingang zijn er veiligheidscontroles. "Grote rugzakken laat je best thuis."INFONaar aanleiding van de Ketnet Zomertour is de Grote Markt op zondag 30 juli vanaf 5u verkeers- en parkeervrij. Dat blijft zo tot en met dinsdag 1 augustus om 8u, voor de Grote Prijs Tim Wellens die op maandag 31 juli door het centrum passeert. Het verkeer in de Luikerstraat wordt op zondag 30 juli vanaf 13u30 tot het einde van het event afgeleid via de Minderbroedersstraat.