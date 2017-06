Sint-Truiden: Minuut stilte en volksspelen op 't Speelhof (20 juni 2017)

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft de Wereldvluchtelingendag in de kijker gezet. Op dinsdag 20 juni was het Wereldvluchtelingendag, een initiatief van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hiermee wil de internationale organisatie aandacht vragen voor het lot van de miljoenen mensen die hun thuisland hebben moeten ontvluchten. In meer dan 100 landen waren er acties om dit in de kijker te zetten, waaronder ook in Sint-Truiden. Op 't Speelhof waren er volksspelen. Voor ze hieraan deelnemen, hielden de bezoekers ook nog een officiële minuut stilte."Op zondag 2 juli komt er nog een vervolg. Dan vormt de Groenmarkt het decor van een mix aan activiteiten, met onder meer kookworkshops, djembésessies en modeshows. Zo willen we de Truienaren sensibiliseren rond de vluchtelingenproblematiek en de vluchtelingen zelf laten kennismaken met wat onze stad te bieden heeft", zegt schepen Jurgen Reniers."Sint-Truiden is een gastvrije stad, waar iedereen zich thuis voelt. Dat maken we op Wereldvluchtelingendag en Kleurrijk Haspengouw nog eens duidelijk. Via allerlei leuke activiteiten leren inwoners die hier geboren zijn en Truienaren uit een ander land elkaar dan beter kennen en ook appreciëren", besluit burgemeester Veerle Heeren.