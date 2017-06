Sint-Truiden: Voetballen en oplossingen zoeken (8 juni 2017)

De Veemarkt van Sint-Truiden is vanaf donderdagnamiddag 8 juni het decor van het tweede Awareness toernooi. Tijdens dit voetbalnetwerkevent zoeken sociale verenigingen naar creatieve oplossingen voor kansarmoede.

De wedstrijdjes in de voetbalkooi vinden plaats van 14u tot 17u en van 18u tot 20u. Verschillende (sociale) organisaties uit en rond Sint-Truiden zullen het tegen elkaar opnemen.



"Ook collega Jurgen Reniers en ikzelf nemen deel aan het Awareness toernooi. Dat is een fantastisch initiatief, waarbij we op een sportieve manier aandacht vragen voor kansengroepen en tegelijkertijd zoeken naar creatieve oplossingen voor hun problemen", zegt schepen Carl Nijssens.



"Tussendoor kunnen de deelnemers netwerken en met elkaar van gedachten wisselen. Zo ontstaan er boeiende idee├źn, die de basis leggen voor nieuwe samenwerkingsprojecten", zegt schepen Jurgen Reniers.

