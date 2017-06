Sint-Truiden: Haspengouw Markt in het teken van circus (1 juni 2017)

Op zaterdag 3 juni is er de derde themaeditie van de wekelijkse Haspengouw Markt. Thema: buitencircus. Bezoekers maken er kans op één van de 100 gratis circustickets, een marktchef doet de passanten watertanden met een kraakvers seizoens-gerechtje en Tru&Do zijn opnieuw van de partij om het ook de kinderen naar hun zin te maken.



Met de Haspengouw Markt steken het stadsbestuur en de Beroepsvereniging van Marktkramers de zaterdagmarkt in een innovatief jasje.



“Wekelijks kunnen bezoekers er terecht voor het beste wat de streek te bieden heeft. Iedere eerste zaterdag van de maand is er ook een themaeditie, met animatie, markthapjes en verwennerijen. Dat is elke keer opnieuw een leuk uitje voor jong en oud", zegt burgemeester Veerle Heeren.



In juni draait alles rond circus op de tweede grote marktplaats van het land. Iedereen die zijn of haar Shop&TheCity-kaart scant bij deelnemende standhouders, kan met één van de 100 tickets van 20 euro voor Circus Pepino aan de haal gaan. De winnaars worden meteen na de loting al verwittigd.



De rol van marktkramer van de maand is in juni weggelegd voor Cornelis Kip. Alle klanten die zich bij zijn stand één kilogram vidé aanschaffen, krijgen er 500 gram gratis bovenop. Bovendien maak je door er te scannen kans op een exclusieve citytrip.



Brasserie Grand Place wordt deze editie tot slot ingericht als marktcafé. De uitbater onthaalt tussen 8u en 9u de vroege bezoekers met een gratis broodje spek en ei. Vanaf 9u krijgen alle klanten er gratis een smakelijk gebakje bij de koffie.



Voor de allerkleinsten tekenen Tru&Do present op de Haspengouw Markt. Zij organiseren er tussen 10 en 12u een vrolijk woordzoekspel, waarmee de jonge bezoekers leuke prijzen in de wacht kunnen slepen. Aan hun stand kunnen kinderen zich ook gratis laten schminken door een echte grimeur.

