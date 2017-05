Sint-Truiden: Zomerstage in Franse Duras (20 mei 2017)

Naar aanleiding van de 20-jarige jumelage met Duras, organiseert Sint-Truiden een internationale taal- en sportstage in haar Franse zusterstad. Op het groene vakantiepark le saut du loup beleven 30 avontuurlijke kinderen de zomer van hun leven terwijl ze de kneepjes leren van de Franse taal.



"Met Duras hebben we al 20 jaar een jumelageband. Dat vieren we met dit unieke sportkamp, het allereerste ooit dat verder reikt dan onze landsgrenzen. Van zondag 16 juli tot zaterdag 22 juli kunnen 30 Truiense jongens en meisjes een fantastische zomerweek beleven. Terwijl ze deelnemen aan tal van sportactiviteiten, leren ze tussendoor ook een aardig mondje Frans spreken. Hierbij worden de kinderen begeleid door een leerkracht Frans van hier en eentje van de school in Duras", zegt schepen Carl Nijssens.



Het zomerkamp in Duras is er voor alle jongens en meisjes uit Sint-Truiden van 12 tot 15 jaar.

