Sint-Truiden: Nieuw zwembadcomplex op Sint-Pieter (30 april 2017)

Voor de bouw van een zwembadcomplex op Sint-Pieter krijgt het stadsbestuur 888.000 euro uit de subsidiepot van de Vlaamse overheid. Dat is het grootste bedrag dat werd toegekend. In de komende periode gaat Sint-Truiden op zoek naar partners om het project op het terrein te realiseren, zodat het nieuwe zwembad tegen 2020 gebruiksklaar is."We zijn bijzonder fier dat de minister van Sport aan ons dossier de maximale subsidie toekent. We zijn overigens ook de enige Limburgse gemeente die geld binnenhaalt voor een nieuwbouwproject. Dat is het resultaat van een stevig onderbouwd en innovatief project, waar wij samen met alle spelers die betrokken zijn met het zwemgebeuren in Sint-Truiden hard aan gewerkt hebben. Vlaams geld voor ons Truiens zwembad kan de kwaliteit en haalbaarheid van dit project alleen maar ten goede komen", reageert schepen van Sport Carl Nijssens.Momenteel gaat het stadsbestuur verder op zoek naar partners om het complex te helpen bouwen. Voor de realisatie van het project zal de stad via een publiek-private formule samenwerken met private ondernemingen, die binnenkort geselecteerd worden.De plannen voorzien in een nieuw sport-, doelgroepen en kleuterbad. Ook komen er een wellnessruimte en een aantal recreatiemogelijkheden. Daarnaast wordt de sporthal en de sportzalen volledig gerenoveerd. Buiten komt er onder meer een nieuw polyvalent kunstgrasveld, met bijzondere aandacht voor hockey en wordt het hele sportpark opgefrist.