Sint-Truiden: 888 000 euro Vlaams geld voor nieuw zwembad (30 april 2017)

25 zwembadprojecten mogen rekenen op een subsidie van de Vlaamse Overheid. "Opnieuw zijn we erin geslaagd om Vlaams geld naar Sint-Truiden te laten vloeien", zegt N-VA gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch opgetogen.



In totaal investeert Vlaanderen 10 miljoen euro in nieuwe zwembaden of renovaties ervan. Vlaanderen kampt met een achterstand, mede door de steeds groter wordende vraag naar kwalitatief zwemwater. Er werden 37 aanvragen ingediend, waarvan er nu 25 mogen rekenen op financiƫle steun. Om een keuze te maken werd er vooral gekeken naar intergemeentelijke samenwerking, attractiviteit, duurzaamheid en meerwaarde voor de omgeving.



Het Truiense project haalde 74 op 100. Jelle Engelbosch, die naast gemeenteraadslid in Sint-Truiden ook Vlaams parlementslid is, zegt: "Vanuit de lokale oppositie tipte ik het gemeentebestuur dat er geld zou worden voorzien voor de bouw van zwembaden en spoorde ik hen aan een dossier in te dienen. Met een goed onderbouwd dossier zijn we er over de partijgrenzen heen in geslaagd om dit te laten goedkeuren door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). Er ligt een subsidie klaar van maar liefst 888.000 euro. De realisatie van het project ligt nu in handen van het gemeentebestuur van CD&V en Open VLD."

