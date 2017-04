Sint-Truiden: Dwars door de Boerenbuiten en Dwarsfeest op zaterdag 29 april (27 april 2017)

De eerste editie Dwars door de Boerenbuiten van Broederlijk Delen op zaterdag 29 april 2017, is nu al een succes. "Op deze wandeluitdaging van Leuven naar Sint-Truiden (45km) worden solidariteit en duurzame levensstijl op een sportieve en leuke manier aan elkaar gekoppeld. Liefst 60 teams (2-4personen) schreven zich in en verzamelden nu al over heel Vlaanderen het mooie bedrag van bijna 60.000 euro ten voordele van Broederlijk Delen en de boeren uit Burkina Faso", zegt Myriam Philippens van Broederlijk Delen. Ook meter Elodie Ouedraogo zal meestappen tot in Sint-Truiden.Eens in Sint-Truiden (16-21u) volgt er het Dwarsfeest aan de Abdijtoren met bijzondere animatie, lekker duurzaam eten en drinken en vooral veel toffe muziek."Hier is iedereen welkom om de wandelaars een warme ontvangst te bezorgen of om gewoon mee te komen genieten. Het Dwarsfeest is een organisatie van Broederlijk Delen in samenwerking met Stad Sint-Truiden."INFO