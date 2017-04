Sint-Truiden: Stadsbestuur koopt kunstwerk De Kus van ereburger Koen Vanmechelen (13 april 2017)

Via kunst in de openbare ruimte zorgt het stadsbestuur van Sint-Truiden voor extra beleving voor de bezoekers van de winkelstraten. In het centrum komt er een gloednieuwe creatie van Koen Vanmechelen, gevolgd door een exporoute doorheen de binnenstad. Een nieuwe commissie zal de kunst en tentoonstelling in het publieke domein vanuit een duidelijke beleidsvisie verder in goede banen leiden."Sinds de start van zijn carrière in de vroege jaren 90, is Koen Vanmechelen uitgegroeid tot één van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars van België. Zijn bekendste werk is The Cosmolitan Chicken Project. Hierbij gaat hij via de kruising van nationale kippenrassen op zoek naar een kosmopolitische kip die de genen van alle soorten ter wereld bezit. Vanmechelen wordt wereldwijd uitgenodigd in musea en op kunstmanifestaties met dit artistiek kruisingsproject dat een metafoor is voor onze kosmopolitische wereld. Koen Vanmechelen is een onbetaalbare stadsambassadeur, die via zijn innovatieve internationale projecten de wereld naar Sint-Truiden brengt en Sint-Truiden naar de wereld. Het stadsbestuur draagt de artiest daarom al jaren een warm hart toe. Zo mag Koen Vanmechelen zich sinds 2005 ook tot het selecte lijstje van Truiense ereburgers rekenen.""Om zijn oeuvre ook in het straatbeeld de aandacht te geven die het verdient, beslisten we een topwerk van Koen Vanmechelen aan te kopen. De vzw Villarte, het voormalige kunstorgaan van de stad, stemde hiermee unaniem in. De keuze viel uiteindelijk op De Kus, een nieuw beeldwerk met een bijzondere betekenis", zegt schepen Johan Mas.Het werk bestaat uit twee zwaarden, die in de grond steken en samen een kruis vormen. Zo versmelten ze tot een kus, een metafoor voor liefde en verzoening. Op het ene zwaard prijkt er een bronzen haan, terwijl het andere zwaard de beeltenis draagt van een gouden hen. Zij symboliseren het ontstaan van de menselijke domesticatie en hoe genezing kan voortvloeien uit een ontmoeting.De Kus krijgt een plaats aan het Sint-Martenplein op de hoek met de Stapelstraat, waar het werk een extra dimensie krijgt. De heilige naar wie het plein vernoemd is, sneed met een zwaard namelijk ooit zijn mantel in twee om die te delen met een bedelaar.De inhuldiging van het kunstwerk is gekoppeld aan de herinrichting van het Sint-Martenplein in 2018. Dan start er ook een expo, waarbij bezoekers langs een route door de stad kennismaken met verschillende andere werken van Koen Vanmechelen. Op die manier ontdekken ze het uitgebreide oeuvre van de kunstenaar en komen ze tegelijkertijd langs verschillende mooie plekjes in de hoofdstad van Haspengouw."We investeerden zowat 15,5 miljoen euro in de vernieuwing van onze stad. Hierbij hebben we ook aandacht voor de inrichting van ons publieke domein, waarin kunst een eervolle plaats verdient. Met de aankoop van De Kus trekken we zoals decretaal voorgeschreven zo'n 1% van het totale infrastructuurbudget uit voor kunst in de openbare ruimte. Om hier ook een duidelijke visie en een eenvormig beleid rond uit te werken, riepen we een commissie in het leven die dit allemaal praktisch in goede banen zal leiden", aldus burgemeester Veerle Heeren.