Sint-Truiden: Clockemstraat is klaar voor inhuldiging (16 maart 2017)

De heraanleg van de Clockemstraat is een feit. Op vrijdagavond 17 maart zal het stadsbestuur, samen met de buurtbewoners, de straat feestelijk inhuldigen. Die dag gaat de Clockemstraat ook weer helemaal open voor het verkeer.De Clockemstraat werd grondig aangepakt. "Voor het comfort kwamen er nieuwe stoepen en is ook rijweg keurig heraangelegd. Ter hoogte van de doorsteek naar de vesten wordt de bomenrij verdergezet. Dat geeft de Clockemstraat samen met een nieuwe stadsbank een leuker uitzicht”, zegt schepen Bert Stippelmans."Na de Grote Markt en de Stapelstraat, kunnen we nu ook de Clockemstraat toevoegen aan de lijst van de afgewerkte projecten. En tegen het einde van dit jaar zitten ook de werkzaamheden in de Luikerstraat, Stationsstraat en Naamsesteenweg er helemaal op. Op die manier valt onze stadsvernieuwing hoe langer hoe meer in haar plooi", aldus burgemeester Veerle Heeren.Wanneer je de Clockemstraat aan de Naamsevest uitrijdt, moet je vanaf 17 maart voorrang verlenen. Dat is ook het geval als je van het Pater Damiaanhof afslaat naar de Naamsevest. Het verkeer op de Naamsevest krijgt namelijk voorrang op de straten die ermee kruisen. Vanuit het Minderbroedersplein kan je de Clockemstraat niet meer bereiken. Wanneer je via de Clockemstraat naar het Minderbroedersplein rijdt, zal je nadien via de Minderbroedersstraat, de Capucienessenstraat en het Pater Damiaanhof de stad moeten verlaten.