Sint-Truiden: Biljartkampioen Johan uit Sint-Truiden in Komen Eten op VIER (12 maart 2017)

De nieuwe Komen Eten-week wordt afgetrapt door de 50-jarige Fabienne uit Nieuwpoort. Met haar zeemenu hoopt ze de andere kandidaten te overtuigen van haar kookkunsten. Leeftijdsgenoot Filip uit Schellebelle is in zijn vrije tijd figurant, maar vervult deze week voor het eerst een hoofdrol als kok en gastheer. Julie (25) uit Ronse heeft het druk als alleenstaande moeder en studente verpleegkunde, maar is steeds het zonnetje huis. Haar menu heeft ze nog nooit eerder op tafel getoverd, maar voor alles is er een eerste keer. De week wordt afgesloten door de gepensioneerde Johan (66) uit Sint-Truiden. Johan was ooit Belgisch kampioen biljart en zal ook nu proberen om de titel in de wacht te slepen. Hij is de afgelopen week niet karig geweest met zijn kritiek, en zal dus straf uit de hoek moeten komen wil hij de hoge verwachtingen van zijn gasten inlossen.Van maandag 13 maart tot en met donderdag 16 maart om 19.50 uur op VIER.