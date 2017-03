Sint-Truiden: OPSPORING! 29-jarige Annelies Balthazar vermist (6 maart 2017)

Op vrijdag 3 maart rond 19 uur werd Annelies Balthazar, een 29-jarige vrouw uit Sint-Truiden, voor het laatst gezien in de omgeving van het Planetarium in Brussel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.Annelies is normaal gebouw en ongeveer 1m75 groot en heeft blauwe ogen. Zij heeft lange blonde haren met een opvallende haarband op het hoofd.Op het moment van haar verdwijning droeg ze een kort bruin jasje van namaakbont, een lichtgroen zomervestje, een blauwe T-shirt en een grijs-zwarte broek. Zij heeft een grote beige handtas bij zich.Wie weet waar Annelies Balthazar verblijft of denkt gezien te hebben, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.