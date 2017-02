Sint-Truiden: Dienst Jeugd en uitleendienst openen nieuwe locatie (12 februari 2017)

Op zaterdag 11 februari gooiden de dienst Jeugd en de uitleendienst de deuren open van hun gloednieuwe locatie. Die bevindt zich in een pand aan Schurhovenveld 3061 (Rellestraat). Ook daar kunnen jongeren en verenigingen de komende jaren terecht voor kwalitatieve dienstverlening op maat.De dienst Jeugd van de stad Sint-Truiden heeft al heel wat verhuisperikelen achter de rug. Na een lange periode in het hoekpand van de Gazometerstraat, weken de medewerkers uit naar een gebouw aan Schurhovenveld (Sint-Jorisstraat). Opnieuw 3,5 jaar later reden de verhuiswagens nogmaals uit, dit keer naar een locatie in de Rellestraat, een honderdtal meter verderop.Het nieuwe gebouw is goed uitgerust om de jeugdige bezoekers en verenigingen van dienst te zijn. Met een opslagcapaciteit van ruim 1.900 vierkante meter vond het stadsbestuur er ook voor de uitleendienst een volwaardige stek. Het omliggende terrein biedt bovendien veel parkeerruimte, met voldoende mogelijkheden om materialen in- en uit te laden."Bij onze dienst Jeugd en onze uitleendienst komen jaarlijks 5.000 bezoekers over de vloer. Dag in dag uit werken we hard om hen een uitstekende service te kunnen aanbieden. Dat zal op de nieuwe locatie niet anders zijn. Die openden we op 11 februari, samen met zo'n 100 jongeren en mensen van diverse Truiense verenigingen. Zij konden er een kijkje nemen achter de schermen van de diensten waar ze zo vaak mee samenwerken. Over twee jaar zullen we hen trouwens allemaal opnieuw uitnodigen, want dan verhuizen we nog een keer naar onze definitieve stek aan de gloednieuwe Gazometersite", zegt schepen Hilde Vautmans."Daar komt er tegen 2018 onder meer ook een jongerencentrum, een repetitieruimte en een ondergrondse ontmoetingszaal. Dit allemaal wordt in goede banen geleid door onze eigen dienst Jeugd. De medewerkers nemen er dan hun intrek in het kopgebouw op de hoek, dat weliswaar een facelift krijgt. Na enkele tussenstops komen ze er dus eigenlijk na ongeveer 5 jaar terug thuis", aldus burgemeester Veerle Heeren.