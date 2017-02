Sint-Truiden: Veerle Heeren: 'Met nieuwe brochures en extra beleving gaan we onze stad nog meer op de toeristische kaart zetten' (1 februari 2017)

Op dinsdag 31 januari presenteerde de stad Sint-Truiden haar nieuwe toeristische gids. Samen met meer dan 160 partners stelde het stadsbestuur er zich opnieuw garant voor een feilloze toeristische service, met bruisende activiteiten, tal van nieuwigheden en toegankelijke monumenten. Daarnaast was er ook ruimte voor een primeur: een wervend infomagazine met verrassende invalshoeken dat verkrijgbaar is in vier talen.Naar goede gewoonte bundelt het stadsbestuur het beste wat Sint-Truiden te bieden heeft jaarlijks in een uitgebreide toeristische gids. En omdat innovatie ook in de kleine dingen zit, steekt de editie van 2017 in een nieuw jasje.Zo kan je binnenkort fruitig kamperen tussen de boomgaarden en nieuwe wandelingen verkennen in Gelmen en Gelinden."Verder werkten we leuke extraatjes uit voor de kinderen. Er komt een glijbaan op het parcours van de fruitvallei en ons succesnummer Kato en het appelcomp(l)ot krijgt een opfrisbeurt. Bovendien halen we onze banden met Tongeren steviger aan en bieden we een arrangement met het mooiste van twee steden", vertelt schepen Hilde Vautmans.Uiteraard kunnen toeristen ook steeds in Sint-Truiden terecht voor de alom bekende sterkhouders. De bloesemwijding lokt ruim 2.000 bezoekers en blijft de absolute voorjaarstopper. Ook Sint-Truiden by Lights keert terug met een nieuw parcours."Uit het aantal afgehaalde wandelfolders alleen kunnen we afleiden dat vorig jaar zo’n 5.000 mensen de wandeling hebben afgelegd. Daarnaast blijven we inzetten op onze monumenten. Hierbij valt op dat de minderbroedersite vorig jaar erg in trek was: het bezoekerscijfer steeg met zowat 1.100 personen tot 12.273.""Het toerisme is een centrale pijler in ons beleid en bovendien één van de speerpunten in ons citymarketingplan. We brachten het volledige jaaraanbod opnieuw samen in een knappe infogids", zegt burgemeester Veerle Heeren.De nagelnieuwe toeristische gids rolde zopas van de persen en valt binnenkort bij iedere inwoner in de brievenbus. Als aanvulling op deze omvattende brochure, is er sinds dit jaar voor het eerst ook een magazine."Hierin verkennen een tiental mensen Sint-Truiden vanuit hun persoonlijke invalshoek: Een seniorenkoppel, een groep wielertoeristen, een vriendinnenkliek, allemaal ontdekken ze op hun manier de veelzijdige hoofdstad van Haspengouw. De gids is verkrijgbaar in vier talen, om zo ook een ruimer en internationaler publiek te bereiken. Zo zetten we onze prachtige en veelzijdige stad nog beter op de toeristische kaart", besluit burgemeester Veerle Heeren.Burgemeester Heeren en schepen Vautmans zijn trots op de nieuwe brochures en het aanbod in hun stad.