Sint-Truiden: Gratis parkeren aan stadskantoor (14 januari 2017)

Bezoekers van het stadskantoor kunnen vanaf maandag 16 januari gratis parkeren op het aangrenzende parkeerterrein. Aan de in- en uitrit staan er slagbomen. Die worden naar beneden gehaald tijdens de openingsuren van het stadskantoor.Vanaf maandag 16 januari wordt het aangrenzende parkeerterrein van het stadskantoor tijdens de openingsuren afgesloten met slagbomen. Zo zal het stadsbestuur de beschikbare parkeerplaatsen voorbehouden voor de bezoekers van de stadsdiensten. Zij kunnen er vanaf dan gratis parkeren.De bezoekers kunnen bij de dienst Burgerzaken of aan het stadsloket een ticket vragen, waarmee ze een halfuur na hun bezoek de parking kunnen verlaten. Ook mensen die een snelle aankoop willen doen in de buurt, kunnen er gratis parkeren, op voorwaarde dat ze binnen een halfuur buiten rijden."Zo garanderen we dat de burgers die gebruik maken van onze dienstverlening steeds beschikken over parkeerplaatsen bij de deur. Ook de ouders van de leerlingen van de tegenovergelegen basisschool in de Zoutstraat kunnen bovendien handig van de parking gebruik maken", zegt schepen van Mobiliteit Bert Stippelmans."Het nieuwe parkeersysteem voor het stadskantoor is opgenomen in het retributiereglement, waarin ook bepaald is dat er geregeld controles zullen gebeuren op het correcte gebruik van de parking. Op en rondom de parking hebben we verder de nodige signalisatie voorzien, om ter plaatse alles in goede banen te leiden. Bovendien zijn de omwonenden ook vooraf over de parkeerregeling ingelicht", aldus nog burgemeester Veerle Heeren.