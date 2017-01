Sint-Truiden: Spoorwegstraat is eerste FairTradeStraat (6 januari 2017)

Sint-Truiden is sinds 2008 één van de 167 Vlaamse FairTradeGemeenten. Die titel kreeg de stad dankzij de inspanningen van een geëngageerde groep mensen binnen de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Zij ijveren voor betere prijzen voor lokale voedingsproducenten, zowel in het Zuiden als in eigen streek. Sindsdien hechten bedrijven, organisaties, verenigingen en het stadsbestuur meer belang aan eerlijke producten.FairTrade wint zo stilaan terrein in Vlaanderen. Bijna één miljard mensen in de wereld lijden namelijk honger en het zijn gek genoeg vooral de voedingsproducenten zelf die zwarte sneeuw zien. Om op lokaal niveau verder in te zetten op deze problematiek, kunnen Vlaamse FairTraideGemeenten sinds kort meedingen naar vijf sterren. Dat doen ze door acties te organiseren die inwoners moeten warm maken voor de consumptie van eerlijk geprijsde producten.Sint-Truiden heeft al twee sterren binnen. De eerste ster behaalde de stad voor de aanstelling van Peter Preuveneers, Albert Thijs en Eddy Laermans als FairTradeAmbassadeurs. Dat zijn figuren die inwoners bewust maken rond rechtvaardige handel. Een tweede ster volgde omdat in Sint-Truiden meer dan 25% van de bevolking FairTradeFan is en dus regelmatig FaireTrade-producten koopt."Om een derde ster te behalen, willen we zoveel mogelijk FairTradeStraten vormen. Dat zijn straten waar de bewoners van minstens 30 huizen FairTradeFans zijn. Intussen hebben we met de Spoorwegstraat alvast één FairTradeStraat. We roepen de buurtverenigingen op om dit voorbeeld te volgen. Zij kunnen zich hiervoor kandidaatstellen bij onze buurtcoördinator. Aan de initiatiefnemers van de eerste tien FairTradeStraten schenken we alleszins een waardebon van 250 euro van de Wereldwinkel", zegt schepen Jurgen Reniers.Mensen die een FairTradeStraat willen vormen, hierover meer informatie wensen of met andere vragen zitten, kunnen contact opnemen met coördinator Buurtwerking Dirk Benaets via 011 70 16 68.