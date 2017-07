Sport: Knappe tweede plaats voor Olivier Philippaerts (2 juli 2017)

Olivier Philippaerts (H&M Legend of Love) heeft zaterdagavond nipt naast de zege gegrepen in de Longines Global Champions Tour in Parijs. In een barrage met drie was hij een tikkeltje trager dan thuisrijder Julien Epaillard (Usual Suspect D’auge). Harrie Smolders (Don VHP Z) eindigde als derde.



"Ik zit een beetje met een dubbel gevoel," zegt Olivier Philippaerts. "Enerzijds ben ik heel tevreden met onze prestatie maar anderzijds heb ik het zelf een beetje weggegeven in het eerste gedeelte van de barrage. De tijd die ik daar verloor heb ik niet meer kunnen goedmaken in het tweede deel. Los van dat feit ben ik bijzonder tevreden over hoe constant Legend de laatste weken presteert. De oorzaak van die constante is ervaring."



Komende week zijn Olivier en Nicola Philippaerts samen met broers Thibault en Anthony aan het werk op de vijfsterrenjumping in Knokke.

