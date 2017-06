Sport: De Tour 2017 bij de VRT (19 juni 2017)

Op zaterdag 1 juli gaat in het Duitse Düsseldorf de 104de Ronde van Frankrijk van start. Drie weken later, op zondag 23 juli, weten we of Chris Froome zichzelf opvolgt en z'n vierde eindzege kan pakken.

De VRT brengt op radio en televisie en online verslag uit van de Ronde, met rechtstreekse uitzendingen op Eén (en deels op Canvas), Radio 1 en Sporza.be.



Karl Vannieuwkerke is er vanaf dag één bij met zijn talkshow Vive le vélo, waarin hij samen met twee gasten op sfeervolle locaties de balans opmaakt van de afgelopen Tourdag.



Bij Radio 1 is hebben ze een nieuwe commentator: tijdens de eerste Tourweek krijgt Christophe Vandegoor het gezelschap van dan Sven Nys.



Op MNM is er opnieuw Tour of Beauty, waarin Ann Reymen en Stan Vanderwaeren drie weken lang dagelijks een vrouw uitnodigen die iets te maken heeft met wielrennen.



In Plage préfereé op Radio 2 komt Frankrijk-kenner Bart Van Loo tijdens de Tour dagelijks op bezoek voor een babbel over Frankrijk.

