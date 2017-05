Handbalclub Sint-Truiden heeft zondagnamiddag voor de tweede keer in hun bestaan de landstitel in het handbal bij de dames gewonnen. Sint-Truiden versloeg in eigen huis Hasselt met 23 - 16. Bij de rust was de stand 8 - 7. De thuisploeg maakte in het begin van de tweede helft het verschil en sloeg een kloof van 8 doelpunten. Hasselt bood nog even weerwerk maar het was Sint-Truiden dat de champagne mocht ontkurken.