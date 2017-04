Sport: Olivier Philippaerts blijft twee keer foutloos (30 april 2017)

België is in de openingswedstrijd van de FEI Nations Cup op de derde plaats geëindigd. Na twee omlopen hadden België, Duitsland en Frankrijk elk acht strafpunten. De beslissing viel na een barrage met drie. De zege ging naar Duitsland. Frankrijk eindigde op de tweede plaats, België op de derde.Nieuwbakken bondscoach Peter Weinberg selecteerde voor de thuiswedstrijd van de Belgen Pieter Devos (Dream of India Greenfield), Olivier Philippaerts (H&M Cabrio van de Heffinck), Karel Cox (Cor van de Wateringhoeve) en Jerome Guery (Garfield de Tiji des Templiers). Na de eerste ronde deelden Frankrijk en België de leiding.België zakte op het einde van vorig seizoen naar Divisie 2 maar kreeg een wildcard voor de Nations Cup in eigen land.Olivier Philippaerts bleef met zijn paard twee keer foutloos. "Ik ben zeer tevreden. De laatste twee maanden heb ik echt naar deze wedstrijd toegewerkt. We werken al een tijdlang samen en ik ken Cabrio door en door. Samen maakten we de juiste voorbereiding en ik ben blij dat we vandaag dit resultaat hebben kunnen neerzetten. Het is een hele tijd geleden dat ik met Cabrio twee keer foutloos bleef. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug. Het voorbije anderhalve jaar sukkelde hij met enkele blessures maar nu is hij helemaal fit. 5 maanden geleden begonnen we aan de weg terug te werken en vandaag staat hij er net als ons Belgisch team. We wilden deze wedstrijd heel graag winnen en hebben alles gegeven. In een barrage gaat het om snelheid en heb je een tikkeltje geluk nodig. Winnen is niet gelukt maar de teamprestatie evenals mijn persoonlijke prestatie stemt me zeer tevreden."