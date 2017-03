Sport: Nicola Philippaerts maakt sterke indruk op wereldbekerjumping (31 maart 2017)

Limburger Nicola Philippaerts is goed gestart in de finale van de Longines FEI World Cup in het Amerikaanse Omaha. Na het jachtparcours staat de 23 jarige Limburger op de 11 e plaats. Philippaerts reed de derde tijd maar kreeg 4 seconden straftijd nadat hij een balk aantikte op de eerste hindernis. Gregory Wathelet stuurde Forlap snel en foutloos rond wat hem de vierde plaats opleverde. De zege ging naar de Amerikaan McLain Ward met HH Azur.



"Harley v/d Bisschop deed wat ik van hem verwacht had", zegt Nicola. "Ondanks het feit dat het zijn eerste kampioenschap is deed hij het uitstekend. Hij was rustig en sprong heel goed al zat een foutloze ronde er zeker is. Na de openingsdag staan we op de 11 e plaats. Het gevoel is goed maar het kampioenschap is nog maar net begonnen. Harley zal straks foutloos moeten blijven om door te stoten naar de finaleronde van zondag."

