Sport: Jos Daerden start als nieuwe assistent trainer bij KRC Genk (4 januari 2017)

KRC Genk besliste vandaag om de samenwerking met assistent trainer Rudi Cossey en keeperstrainer Erwin Lemmens te beëindigen. Jos Daerden start als nieuwe assistent trainer bij KRC Genk. Hij wordt aangesteld tot het einde van het seizoen. Daerden was eerder al assistent trainer bij KRC Genk (2001-2004) en behaalde er in 2002 samen met Sef Vergoossen de landstitel. Met zijn ruime ervaring als speler en trainer in onder andere België en Nederland, en zijn uitgebreide kennis van de Belgische competitie, is Daerden zeer complementair met hoofdtrainer Stuivenberg.



Daerden zal op vrijdag meereizen met de ploeg op winterstage naar Spanje.

Bekijk alle artikels uit Sport