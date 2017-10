Showbizz: Alle VRT radiozenders te beluisteren op DAB+ (11 oktober 2017)

Alle VRT-zenders (Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel, MNM) en de extra digitale kanalen (MNM Hits, Klara Continuo, VRT NWS) zijn vanaf dinsdag 17 oktober beluisterbaar via DAB+, waarmee VRT een nieuwe stap zet in het digitaal beschikbaar maken van zijn aanbod.



DAB staat voor Digital Audio Broadcasting, of digitale radio via de ether. DAB+ is een sterk verbeterde versie van DAB en komt dus op dezelfde manier gratis uw radiotoestel binnen als FM. DAB+ wordt in Europa gezien als de opvolger van FM, met een aantal belangrijke voordelen.



Via DAB+ kunnen er in de toekomst gemakkelijk meer radiozenders bijkomen, wat moeilijk is via de overvolle FM-band. Hierdoor is voortaan het regionale aanbod van Radio 2 overal in Vlaanderen te ontvangen via DAB+.

