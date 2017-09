Limburgnieuws.be

Maarten & Dorothee van Q-music hebben in IKEA Hasselt de volledige route - van de ingang tot kassa - afgelegd. Dat deden ze geblinddoekt en aan elkaar gebonden. In totaal deden ze daar 6 uur en 51 seconden over. Er deden meer dan 8000 mensen een gok over hoelang ze daarover zouden doen. Luisteraar Steven uit Paal had dat op één seconde na helemaal juist. Hij wint een interieurcoach van IKEA en een woonkamer ter waarde van 10.000 euro.