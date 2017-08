Showbizz: Tweede editie van de Lage Landenlijst (27 augustus 2017)

Op zaterdag 16 september pakt Radio 1 uit met de tweede editie van De Lage Landenlijst, de top 100 van de beste Nederlandstalige nummers sinds 1945. De Lage Landenlijst wordt die dag uitgezonden tussen 9 en 18 uur, en gepresenteerd door radiocoryfeeën Jan Hautekiet en Jan Douwe Kroeske. Als kers op de taart komt er op maandag 18 september ook een Lage Landen Sessie, in de Roma in Borgerhout.



De luisteraars kunnen vanaf vrijdag 25 augustus hun top drie insturen via de website van Radio 1. Ze kunnen één eigen suggestie doen en verder kiezen uit een lijst van 100 nummers samengesteld door 20 Vlaamse en evenveel Nederlandse muziekkenners en gecureerd door de muziekredactie van Radio 1.

Bekijk alle artikels uit Showbizz