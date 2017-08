Showbizz: Wie wint de Radio 2 Zomerhit 2017? (12 augustus 2017)

De Vlaamse muziekwereld verzamelt op zondag 13 augustus in Blankenberge voor Radio 2 Zomerhit, het muzikale zomerevenement van de Vlaamse muziek. Bart Peeters verwelkomt een pak topartiesten in een zinderende liveshow, die tegelijk op Radio 2 en Eén wordt uitgezonden. Naast de Radio 2 Zomerhit trofee worden ook drie Radio 2 muziektrofeeën uitgereikt, namelijk voor Doorbraak, Groep en Soloartiest.Het wordt opnieuw een wervelend muziekspektakel, met optredens van de kandidaten voor de Radio 2 Zomerhit: Blanche, Delv!s, K3, Laura Tesoro, Milo Meskens, Natalia, Niels & Wiels, Slongs Dievanongs, The Dinky Toys en Van Echelpoel. Showbizz Bart is de sympathieke barman in de Showbizz Bar en babbelt tussendoor met de artiesten over hun zomer.Ook de Nederlandse rapper Gers Pardoel zal zijn opwachting maken op het muziekfeest. Hij zal niet alleen optreden, maar reikt ook de Radio 2 muziektrofee voor Soloartiest uit. Ruben Van Gucht en Christel van Dyck komen de Radio 2 muziektrofeeën voor Doorbraak en Groep overhandigen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois krijgt de eer om de winnaar van de Radio 2 Zomerhit bekend te maken.De tien genomineerden voor de Radio 2 Zomerhit zijn:Blanche - City lightsDelv!s - Sunday interludeK3 - Pina coladaLaura Tesoro - HigherMilo Meskens - New beginningNatalia - You've got a friendNiels & Wiels - Skwon meiskeSlongs Dievanongs - Schoene JoengeThe Dinky Toys - The sweetest hangoverVan Echelpoel - WaddistjomRadio 2 Zomerhit kan je live meemaken: vanaf 20 uur op de Zeedijk in Blankenberge, ter hoogte van de vuurtoren.Radio 2 Zomerhit op de radio: vanaf 12 uur kan je een aangepaste programmatie volgen op Radio 2, inclusief de show en nabeschouwing.Radio 2 Zomerhit op televisie: vanaf 20.25 uur op Eén.