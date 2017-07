Showbizz: Een ster van Stan Van Samang op nummer 1 in De Vlaamse 100 (11 juli 2017)

Op deze Vlaamse feestdag ging Radio 2 in De Vlaamse 100 op zoek naar het beste nummer uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. Luisteraars konden de voorbije weken op hun favoriete nummers stemmen, en de grote winnaar is Een ster van Stan Van Samang. Het lied stond ook vorig jaar op nummer 1 in De Vlaamse 100. Op nummer 2 prijkt dit jaar Raymond van het Groenewoud met Twee meisjes en op nummer 3 volgt Mia van Gorki.Ontdek hier de top 10 van De Vlaamse 100.1 Stan Van Samang Een ster2 Raymond van het Groenewoud Twee meisjes3 Gorki Mia4 Will Tura Eenzaam zonder jou5 Wim De Craene Tim6 Dana Winner Ik hou van jou7 Clouseau Afscheid van een vriend8 Noordkaap Ik hou van u9 Bart Kaell De Marie Louise10 Soulsister The way to your heart