Showbizz: De Zwaarste Lijst: Master Of Puppets van Metallica opnieuw op 1 (17 april 2017)

De luisteraars van Studio Brussel hebben Master Of Puppets van Metallica voor het tweede jaar op rij naar de eerste plaats gestemd in De Zwaarste Lijst, de lijst met de 66 zwaarste gitaarplaten van Studio Brussel. Metallica is met negen nummers in de lijst ook de populairste band in De Zwaarste Lijst. De Zwaarste Lijst werd vandaag uitgezonden op Studio Brussel. Presentator van dienst was naar goede gewoonte Vlaamse komiek en metalhead Alex Agnew.Dit is de volledige top tien:Master Of Puppets - MetallicaChop Suey - System Of A DownFear Of The Dark - Iron MaidenAce Of Spades - MotörheadSchism - TOOLBlack Fuel - Channel ZeroOne - MetallicaAngel Of Death - SlayerThe Number Of The Beast - Iron MaidenSonne - RammsteinMet negen nummers in de top 66 is Metallica de populairste band in De Zwaarste Lijst, gevolgd door Iron Maiden met vijf noteringen.INFO