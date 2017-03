Showbizz: Wie is de mol in De Mol? (27 maart 2017)

De pot staat nu op 22.250 Euro. Maar daar kan nog een fiks bedrag bijkomen voor wie de mol kan ontmaskeren. Want vandaag, maandag, is het eindelijk zover. Dan kent heel Vlaanderen de man of vrouw die elke week meesterlijke sabotageplannen smeedde, die met uitgestreken pokerface leugens kon vertellen en die iedereen zo lang kon misleiden.

Gilles De Coster stelde de finalisten nog snel enkele laatste vragen.



De Mol. De Finale. Maandag 28 maart om 20.35 uur op VIER.

