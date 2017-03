Showbizz: Mia van Gorky opnieuw beste nummer (4 maart 2017)

De luisteraars van Studio Brussel hebben Mia van Gorky voor het derde jaar op rij verkozen tot het beste Belgische nummer. Het nummer staat op 1 in De 100 van Eigen Kweek. Op de tweede plaats staat Instant Street van dEUS.

Goud van Bazart, een van de meest opvallende stijgers, klimt met 48 plaatsen naar de derde plaats.



Dit is de volledige top tien:

(1) "Mia" - Gorky

(2) "Instant Street" - dEUS

(51) "Goud" - Bazart

(3) "My Heroics, Part One" - Absynthe Minded

(9) "Synrise" - Goose

(5) "Suds & Soda" - dEUS

(6) "Housewife" - Daan

(22) "Formidable" - Stromae

(7) "I Can't Live In A Living Room" - Red Zebra

(11) "Come Alive" - Netsky

