Riemst: Brand in grotten is geblust (27 juli 2017)

De brand die de afgelopen week woedde in de grotten van de Cannerberg is geblust. Gisteren en vandaag heeft de brandweer alle hooi en stro naar buiten gehaald en geblust.



Rondom de grotten vinden vanavond nog opruimwerkzaamheden plaats en de ventilatoren zullen de hele nacht blijven draaien om de grotten zoveel mogelijk van de rook te ontdoen.



Morgenochtend zal de brandweer een laatste inspectie uitvoeren, waarbij gekeken wordt naar eventueel kleine smeulende resten en het CO gehalte wordt gecontroleerd. Als dit in orde wordt bevonden, dan volgt de overdracht aan de Provincie Nederlands-Limburg.

Bekijk alle artikels uit Riemst