Riemst: Brand in grotten nog steeds niet geblust (24 juli 2017)

Sinds donderdagavond woedt er een brand in de grotten Cannerberg, aan de Muizenberg in Kanne. De situatie blijft op dit moment onveranderd. Zondag heeft een onbemande robot van een Duitse bedrijfsbrandweer de grotten geïnspecteerd. Op de beelden is duidelijk te zien dat de stapel hooi nog steeds smeult, en dat dit nog enige tijd kan duren.



Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft luchtmetingen uitgevoerd en de gegevens samen met de Belgische FOD Volksgezondheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geanalyseerd. Alle resultaten liggen binnen de toegestane normen. Bij langdurig verblijf in de rook kan je last krijgen van irritaties (hoofdpijn, prikkelende ogen of last van de luchtwegen). Daarom blijft het advies: sluit ramen en deuren, zet je ventilatiesysteem af en blijf uit de rook.



Om de aangrenzende woningen tegenover de ingang van de grotten te ontlasten van de rook, worden er door de brandweer waterschermen aangelegd. Deze watergordijnen worden in de ingangen van de grotten langs de Muizenberg geplaatst. Op die manier probeert de brandweer de rook neer te slaan en zo de overlast voor de directe omwonenden langs de Muizenberg weg te nemen.



De Belgische brandweer zal ook de luchtkwaliteit in het dorp en de woningen langs de Muizenberg blijven monitoren.

Bekijk alle artikels uit Riemst