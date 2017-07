Riemst: Brand in grotten Muizenberg Kanne: Rook is schadelijk (22 juli 2017)

Het blussen van de brand in de grotten is te gevaarlijk vanwege de risico’s voor de hulpverleners. "Gecontroleerd uitbranden is nu de enige optie. Dit gaat lang duren. Het is niet te zeggen hoe lang. Het gebied blijft afgezet in verband met instortingsgevaar."



Het gangenstelsel is altijd verboden gebied. Toch proberen mensen er wel eens illegaal in te komen. Dat is nu levensgevaarlijk in verband met zware mergelblokken die loskomen en koolmonoxide in de gangen. Ook de Muizenberg blijft afgesloten voor alle verkeer, ook fietser en voetgangers mogen niet voorbij de afsluiting. De zone van de Muizenberg staat ook onder politietoezicht.



Aan de inwoners van Kanne, Vroenhoven en Maastricht wordt gevraagd om ramen en deuren te sluiten en het ventilatiesysteem uit te schakelen indien een rookpluim in de richting van de woning of het dorp drijft. De rook is schadelijk voor de gezondheid.



Donderdagavond brak er brand uit in de grotten van de Muizenberg in Kanne. De brand is ontstaan in een hooiopslag. De aard van de brand is uniek vanwege dit materiaal in een grottenstelsel, waardoor het moeilijk te blussen is.

