Peer: Luchtmetingen aan skipiste (24 juli 2017)

Het Departement Omgeving van de Vlaamse Gemeenschap laat de komende twee weken luchtmetingen uitvoeren in de omgeving van de skipiste in Peer. Eerdere metingen van de grondkwaliteit brachten bij 1 staal een lichte overschrijding van de asbestnorm aan het licht. Bijkomend onderzoek kan meer inzicht in de situatie brengen.

