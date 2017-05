Peer: Funderingen oud poortgebouw Nieuwstraat blootgelegd (24 mei 2017)

Bij de infrastructuurwerken nabij het historische centrum van Peer kijkt de Vlaamse dienst Onroerend Erfgoed nauwgezet toe. Een archeologisch bureau begeleidt de aanleg van de rioleringen. Op het kruispunt van de Noordervest, Collegelaan en Nieuwstraat werden funderingen gevonden van wat vermoedelijk het oude poortgebouw was in de Nieuwstraat. Voorlopig zijn er echter geen nieuwe vondsten te bespeuren.



Men vond op het kruispunt ook sporen terug van de in de 19e eeuw gedempte omwallingsgrachten. Het archeologiebureau keek er op toe dat de gevonden resten niet beschadigd werden tijdens de rioleringswerken.



Bij nader onderzoek van de ondergrond trof men geen dateerbare resten aan op het kruispunt. Bij de werken in de Nieuwstraat moet wel verder worden onderzocht of er nog waardevolle sporen van het oude poortgebouw aanwezig zouden zijn.



Nog tot het bouwverlof wordt gewerkt aan de Collegelaan. Tot dan zal het kruispunt met de Noordervest onderbroken blijven.

