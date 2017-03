Peer: Archeologisch onderzoek aan oud rijkswachtgebouw (29 maart 2017)

Studiebureau Aron graaft enkele proefputten om restanten te zoeken. Dit verplicht onderzoek kadert in de procedure van de verbouwing van het gebouw tot Jongerencentrum. Eind dit jaar zouden de werken kunnen starten. In het binnengebied achter het huidige gebouw van de wijkpolitie (oud rijkswachtgebouw) graaft men enkele proefsleuven. Tegen het einde van deze week legt men deze terug dicht . Met het resultaat van dit verkennend onderzoek maakt het studiebureau een archeologienota op. Dat is verplicht in de procedure voor de verbouwing van het gebouw.



Het nieuwe Jongerencentrum krijgt ook een kelder met daarin een multifunctioneel zaaltje.

Bekijk alle artikels uit Peer