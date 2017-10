Overpelt: Bosland pakt uit met Bengelkaart voor kinderen (11 oktober 2017)

In Bosland werd vandaag een spiksplinternieuwe kaart voor kinderen - de Bosland Bengelkaart - voorgesteld. Met deze kaart krijgen kinderen een overzicht van alle leuke plekjes en avonturen in Bosland. De voorbije jaren investeerden de Boslandpartners heel wat in leuke producten en belevingen voor kinderen. Onder andere de vele speelplekken, prachtig ingerichte speelbossen met wilgenkunst en schatzoektochten getuigen daarvan. Om al deze leuke plekjes in het gebied in kaart te brengen, en dit zijn er heel wat, ging Bosland de voorbije maanden aan de slag."Kinderen krijgen zo iets in handen waardoor hun bezoek aan Bosland nog leuker wordt. Ze kunnen deze kaart zowel in het gebied, op vakantie, als thuis gebruiken", zegt Patrick Van Baelen, schepen van toerisme in Overpelt.Raf Truyens, schepen van Bosland in Hechtel-Eksel sluit zich daar bij aan: "Op de kaart wordt het geïllustreerde Boslandlandschap omgeven door leuke opdrachten, weetjes en spelletjes. Als leuke extra kunnen kinderen er het ‘Grote Bosland Bengelspel’ mee spelen: een ontdekkingstocht door Bosland. De kaart kan daardoor zowel in Bosland als thuis voor uren plezier zorgen."De partners kozen ervoor om de kaart te drukken op Tyvek - een uiterst sterk en duurzaam materiaal. "Hierdoor is de kaart waterbestendig en multifunctioneel. Is je kaart vuil geworden? Dan veeg je ze gewoon meteen natte doek proper", zegt Kris Verduyckt, schepen van milieu in Lommel.De kaart wordt vanaf 11 oktober aangeboden in een handige verpakking bij de toeristische infokantoren en Bosland Gastheren voor de schappelijke prijs van 5 euro.